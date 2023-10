E' tornato a volare libero e in perfetta salute il giovane falco pecchiaiolo che, feritosi a Ponza, dove aveva ripetutamente e violentemente battuto contro il muro di un'abitazione, era stato premurosamente soccorso dal barman Vincenzo Lorusso, che, resosi conto della difficoltà del rapace a riprendere il volo, pur rischiando di essere ferito dagli artigli di un rapace simile, lo ha preso e consegnato al CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) del parco Riviera di Ulisse. Il falco, in evidente stato di denutrizione al suo arrivo, dopo l'ordinaria visita veterinaria, è stato monitorato per due settimane dal personale del servizio naturalistico, nel tunnel riabilitativo presente a Gaeta, dove gli animali possono volare per piccoli tratti, al fine di valutarne il pieno recupero.

Giunto il momento delle dimissioni, l'uccello è stato liberato a Formia in località Santa Maria la Noce, zona collinare ottimale per riprendere il suo lungo viaggio verso l'#Africa centro-meridionale dopo aver riacquistato pienamente la sua abilità al volo e incrementato il suo peso di oltre 200 grammi. Il neo commissario straordinario del Parco Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli, commentando l'intera vicenda ha affermato che "il Parco è profondamente grato a Vincenzo Lorusso per il suo eccezionale impegno civico. Questo atto dimostra quanto sia importante la collaborazione tra la comunità locale e l'ente Parco per preservare la bellezza naturale della nostra regione."