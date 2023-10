Prenderanno il via domani, mercoledì 18 ottobre, i lavori di riasfaltatura del tratto della strada provinciale 26 borgo Montello/Appia dal km 7+00 al km 9+500 circa. Gli interventi, predisposti dal settore Viabilità della Provincia, consisteranno nella posa in opera di un rinforzo strutturale con rete metallica su alcuni tratti puntuali della pavimentazione oltre alla posa di uno strato di bynder con successiva stesa finale del tappetino di usura. Sarà inoltre completamente rifatta la segnaletica orizzontale.

L'intervento avrà una durata di circa 3 giorni e per consentire agli operai di eseguire i lavori in completa sicurezza verrà interdetta al traffico la strada in questione dall'incrocio di borgo Podgora fino all'incrocio di Borgo Carso. Così come precisato nell'apposita ordinanza sarà consentito il transito soltanto ai mezzi pubblici, a quelli di soccorso e dei residenti.