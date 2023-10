La biblioteca comunale di Aprilia a breve ospiterà i libri di Roberto Fiorentini, il ricercatore e attivista politico scomparso nel 2019 a Washington.

La giunta con la delibera n. 138 del 12 ottobre 2023 ha infatti accettato la donazione dell'associazione Napo87, la realtà nata con lo scopo di portare avanti e valorizzare le idee di Roberto, che con una lettera inviata il 15 settembre al Comune ha manifestato la volontà di devolvere tutti i libri accademici del ricercatore: sia quelli scritte da lui (come Poesie e la tesi di dottorato "Livio Odescalchi, nipote di Papa Innocenzo XI"), sia gli oltre 100 testi universitari sui quali Fiorentini ha studiato per poi laurearsi in Storia Moderna all'Università La Sapienza e conseguire il dottorato all'Università di Pavia. Una donazione che senza dubbio contribuirà ad arricchire il patrimonio librario della biblioteca di Aprilia, un luogo molto a caro a Roberto che proprio nelle aule di via Marconi ha studiato e si è formato come ricercatore, un impegno che lo ha portato a ottenere il prestigioso incarico alla National Gallery of Art di Washington. E per questo motivo nel 2021 l'amministrazione comunale ha deciso di intitolargli una sala pubblica (l'ex sala ragazzi).



La giunta Principi considerando la donazione di pregio: «visto il notevole di contributo di studio e di ricerca in esse contenuti» ha così accettato il lascito, ringraziando l'associazione Napo87 e demandando al dirigente del III Settore Teresa Marino i successivi adempimenti per la presa in consegna, catalogazione ed esposizione dei libri e dei volumi ricevuti in donazione.

Non è la prima volta che l'associazione guidata dai familiari di Fiorentini promuove iniziative di carattere culturale nel territorio di Aprilia, visto che in passato ha donato nuovi arredi per le sale lettura e consultazione della biblioteca comunale "Giacomo Manzù", contribuendo fattivamente alla valorizzazione del luogo di studio e di incontro per i giovani.