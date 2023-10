Il Sindaco Gianluca Taddeo ha rivolto, anche a nome dell'Amministrazione comunale della Città di Formia, gli auguri per i 100 anni della signora Concetta De Meo, nata il 10 ottobre 1923, quarta di sei figli e cresciuta nella frazione di Maranola. All'età di 19 anni, dopo aver conosciuto il soldato Luigi Finucci, sposato nel 1942, si trasferì a Celano (Aquila), paese natale del marito, da cui ebbe sei figli, fino al ritorno a Maranola nel 1958. Una donna formidabile, nonna di 13 nipoti e con 18 pronipoti e 5 trisnipoti, che ha coltivato il suo piccolo orto fino all'età di 93 anni, mentre il suo ultimo pellegrinaggio sul Redentore, da devota di San Michele Arcangelo, risale a quando aveva 90 anni.

"Concetta - ha dichiarato il primo cittadino che l'ha insignita di un omaggio floreale e di una targa celebrativa - ha vissuto con principi e valori sani, impegnandosi con grande disponibilità e determinazione per le necessità della sua famiglia, in un periodo storico in cui erano richieste fatiche e sacrifici per vivere dignitosamente". "La sua vita - ha concluso il sindaco - è scorsa tra gioie e dolori ed è stata dedicata ai suoi cari e al lavoro, alla cura della terra e dei suoi frutti. Alla nostra concittadina, che ha varcato la soglia dei 100 anni, auguriamo di trascorrere una vita densa di emozioni, circondata dall'affetto dei suoi familiari e rivolgiamo il nostro grazie per l'esempio di bontà, coraggio, ottimismo, determinazione e rispetto delle tradizioni del passato, che anche oggi restano valori fondamentali del nostro vivere".