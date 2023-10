Sarà il Comune di Aprilia a sostenere per intero i costi di sistemazione dello stadio "Quinto Ricci" ma per la riapertura al pubblico dell'impianto sportivo i tempi non saranno brevi. Per il Centro Sportivo Primavera, che proprio domenica scorsa ha iniziato a giocare sul campo di via Donato Bardi vincendo contro il Formia, salvo sorprese si prospettano altre gare interne a porte chiuse. In queste settimane l'amministrazione comunale ha avviato i lavori per il rinnovo della Scia e per ripristinare le condizioni di agibilità delle tribune. Su quest'ultimo tema nei giorni scorsi è arrivato il certificato di collaudo statico dall'ingegner Aldo Chizzoniti, che a inizio settembre ha ricevuto l'incarico dal Comune e - con l'ausilio di una ditta specializzata - ha avviato le verifiche sulle strutture di sostegno sia della tribuna in cemento che di quella in acciaio. Tuttavia per il rinnovo della Scia la questione è più complicata, sia sotto il profilo burocratico che a livello economico.

E dunque con molta probabilità per avere un via libera all'apertura bisognerà attendere dicembre. «Il collaudo statico è arrivato nei giorni scorsi ma adesso bisogna rinnovare la Scia e adeguare l'impianto elettrico, due discorsi che sono strettamente collegati. E i tempi non saranno corti. Gli uffici comunali - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Marco Moroni - hanno avuto diversi colloqui con i vigili del fuoco che hanno presentato delle prescrizioni, inoltre a livello di lavori dobbiamo adeguare la cabina, i fari della pubblica illuminazione, i seggiolini. Senza considerare che per la Scia, essendo scaduto il titolo, andranno applicate le nuove norme. Verosimilmente la cifra per l'intervento si aggira sui 300 mila euro e se ne farà carico il Comune, che oggi è l'ente gestore».



Per l'amministrazione Principi si tratta di un impegno di spesa non indifferente, che molto probabilmente dovrà uscire dal bilancio 2024, anche se il Comune sta studiando delle strade alternative. «Stiamo valutando l'ipotesi - continua l'assessore - di procedere a step per i lavori. Come detto i tempi non saranno brevi e fino a quando non avremo terminato resterà in vigore l'ordinanza di chiusura al pubblico firmata dall'allora sindaco Terra nel 2022». A dare il via libera alla riapertura dovrà essere la commissione comunale per il pubblico spettacolo che verrà convocata quando la documentazione sarà pronta e gli interventi terminati, fino a quel momento i tifosi dovranno pazientare. Anche perché la soluzione alternativa, ovvero la possibilità di un'apertura in deroga con una nuova ordinanza del sindaco, non appare una possibilità praticabile per la giunta Principi.