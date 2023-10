Una tragedia ed un dolore che però devono ricordare e ribadire che c'è speranza. È uno dei messaggi legati alla cerimonia di questa mattina tenutasi a San Lorenzo, il quartiere romano dove esattamente cinque anni fa moriva la sedicenne di Cisterna Desirée Mariottini. Una cerimonia organizzata dal comitato di quartiere e dall'associazione giovani di San Lorenzo a cui hanno preso parte oltre alla mamma di Desirée, Barbara Mariottini, la famiglia, amici, anche il sindaco di Roma Gualtieri e il sindaco di Cisterna Mantini, presente con una delegazione dell'amministrazione.

Il ricordo di Desiree affidato ad una targa che torna sulla panchina rossa installata dal Comune di Roma dopo l'immane tragedia, rappresenta anche l'occasione per il quartiere per riflettere su che cosa sia cambiato in questi cinque anni.oggi pomeriggio infatti si terrà un confronto con le istituzioni sui progetti legati alla rinascita del quartiere.