Saranno celebrati domani mattina alle 11 presso l'Abbazia di Fossanova i funerali dell'architetto Mario Iacovacci. Il Comune di Pontinia ha espresso un messaggio di cordoglio come tante persone in queste ore di lutto. L'amministrazione comunale si stringe al dolore della famiglia e degli amici di Mario Iacovacci, presidente del consiglio di Istituto "Manfredini", rappresentante dei genitori e persona sempre attiva nel sociale e nella politica, improvvisamente scomparso. Che la terra ti sia lieve".

