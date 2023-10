Nella giornata di ieri, mercoledì 18 ottobre 2023, presso la sede pontina della Camera di Commercio Frosinone Latina si è insediato il Comitato Imprenditoria Femminile (CIF). Alla presenza del Presidente della CCIAA, Giovanni Acampora e del Vicesegretario di Unioncamere e Direttore generale di SiCamera, Tiziana Pompei, si è proceduto alla nomina del Presidente e del Vicepresidente. Elette, all'unanimità, rispettivamente Carolina Cascella e Cinzia Roma. Assegnate anche le deleghe: a Maria Chiara Valleriani la consulenza legale; ad Alessandra Fanti la consulenza contabile e fiscale; a Diana Luglio la consulenza per sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene alimentare; ad Angela Ciardi le delega ai progetti sociali, mentre a Floriana Toccaceli quella al credito.

"La rete dei Comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile rappresenta una "unicità" che può essere ulteriormente valorizzata e potenziata. Quello che prende il via oggi sarà un Comitato che dovrà seguire il nuovo corso dell'Ente camerale; lavorerà su due province e rappresenterà la nostra Camera di Commercio che è molto attiva in tema di parità di genere e sempre al fianco delle donne. Avrete molto da fare e potrete contare sulla massima collaborazione da parte mia e della CCIAA per valutare progettualità e prospettive. Mi farebbe piacere che venissero messe a terra idee innovative, alla luce dei nuovi scenari che siamo chiamati a fronteggiare. – Ha commentato il Presidente dell'Ente camerale, Giovanni Acampora - Uno dei punti di forza dei Comitati, istituiti presso tutte le Camere di Commercio d'Italia, è proprio quello di essere inseriti all'interno del sistema camerale e quindi di appartenere ad una rete e di operare con metodologie orientate allo scambio di esperienze e di best practices ed alla individuazione di progetti e azioni comuni. In questo quadro, il Comitato potrà lavorare per promuovere e valorizzare la presenza delle donne nei luoghi decisionali dello sviluppo economico, la diffusione della cultura imprenditoriale presso le donne, il conseguimento di un contesto sociale che permetta la conciliazione delle esigenze della vita relazionale quotidiana di uomini e donne con la rispettiva ed equilibrata realizzazione professionale". – Ha concluso Acampora.

Composizione

Nelle singole Camere di Commercio, il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a quello previsto per il rispettivo Consiglio camerale. I membri sono nominati dalla Camera di Commercio, su indicazioni pervenute in maniera tale da rispecchiare i settori rappresentati nel Consiglio Camerale e da valorizzare la presenza delle Associazioni di categoria, della Associazioni dei consumatori e degli Ordini professionali impegnati nella promozione delle pari opportunità. Al fine di raggiungere i propri obiettivi, il Comitato insediatosi ieri attiverà tavoli tecnici ad hoc, coinvolgendo anche esperti/e nei vari campi. Per approfondire problemi specifici ed acquisire conoscenze, il Comitato potrà invitare alle proprie sedute, qualora lo ritenga opportuno, esperti e/o rappresentanti di imprese ed associazioni di categoria, delle istituzioni locali, regionali e nazionali, dell'Unioncamere e del sistema camerale.

Obiettivi

Nell'ambito della "mission" della Camera di commercio il Comitato si propone quale soggetto attivo dello sviluppo locale con l'obiettivo prioritario di promuovere e sostenere la nascita ed il consolidamento delle imprese femminili.

Le componenti del Comitato Imprenditoria Femminile

Giorgia Agresti e, quale supplente, Laura Fabi, in rappresentanza di Federlazio;

Viviana Stirpe e, quale supplente, Anna Rita Filigenzi, in rappresentanza di Federconsumatori Latina;

Alessandra Fanti e, quale supplente, Adelia Davoli, in rappresentanza dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina;

Angela Ciardi e, quale supplente, Simona Cinelli, in rappresentanza di Confcooperative Lazio Sud;

Katia Vallecorsa e, quale supplente, Lisa Tibaldi Grassi, in rappresentanza di CNA;

Monica D'Alisera e, quale supplente, Susanna Gloria, in rappresentanza di Confesercenti Lazio;

Umberta Vizzaccaro, in rappresentanza di Unindustria;

Valeria Toscano e, quale supplente, Manuela Pompili, in rappresentanza di ABI Lazio;

Cinzia Roma e, quale supplente, Paola Lenzini, in rappresentanza di Coldiretti;

Floriana Toccaceli e, quale supplente, Francesca Capolino, in rappresentanza di Confcommercio Lazio Sud;

Loborgo Gabriella e, quale supplente, Vaccaro Jennifer, in rappresentanza di Assomercati;

Carolina Cascella, in rappresentanza di Unione Commercio e Turismo Frosinone;

Veronica Paniccia, in rappresentanza di Ambulanti Oggi;

Maria Chiara Valleriani e, quale supplente, Anna Lisa Ciarlone, in rappresentanza di Federalberghi Latina;

Alessandra Atorino e, quale supplente, Cristina Arduini, in rappresentanza di Confagricoltura;

Cristiana Di Sarra e, quale supplente Stefania Savelloni, in rappresentanza di Confartigianato;

Diana Luglio, in rappresentanza di Confimprese;

Roberta D'Annibale, in rappresentanza dell'Ente camerale.