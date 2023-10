Pontina chiusa per alcune ore nel tratto di Pomezia nel fine settimana del 21 e 22 ottobre per consentire le operazioni di varo del nuovo cavalcavia pedonale prospiciente la statale 148 all'altezza di via "Poma". A darne comunicazione è l'Anas, che si occuperà dei lavori di realizzazione.

I tratti interessati sono dal km 27,400 al km 28,200, in direzione Terracina; dal km 30,890 al km 27,750, direzione Roma, nella fascia oraria compresa dalle 16:00 di sabato alle 8:00 di domenica. La Pontina sarà interdetta e il traffico in direzione Latina sarà deviato all'uscita di via Vaccareccia verso Roma/Inversione di Marcia, per poi proseguire su Via Monte D'Oro. Successivamente i veicoli dovranno immettersi su Via di Pratica/SP104b e procedere in direzione sudest, proseguire su Via del Mare per poi immettersi su via Pontina Vecchia e riprendere la SS148 attraverso lo svincolo per Latina. Percorso inverso per il traffico in direzione Roma.

Si fa presente che il cavalcavia non sarà immediatamente operativo: le operazioni di messa in opera saranno concluse entro il mese di gennaio 2024. Dopo il posizionamento del ponte, infatti, i lavori proseguiranno con l'installazione degli ascensori e delle scale.

"Si tratta di un'opera che attendevamo da tempo – dichiara il sindaco di Pomezia Veronica Felici – per assicurare la sicurezza dei nostri concittadini. Le disgrazie avvenute in passato, infatti, non hanno purtroppo arginato il pericoloso fenomeno dell'attraversamento pedonale di questa arteria stradale. Ma è importante sapere che non sarà infatti possibile utilizzare il cavalcavia immediatamente, come qualcuno erroneamente credeva. I lavori non si concluderanno già questo fine settimana, mancando ancora le scale e gli ascensori, che richiederanno tempi più lunghi".