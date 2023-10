Guidata dai rappresentanti sindacali della Cgil funzione pubblica e della Uil, una delegazione dei dipendenti della Azienda speciale multiservizi di Aprilia è stata ricevuta dal sindaco Lanfranco principi. Il sindaco infatti ieri mattina è stato nel mirino della protesta dei dipendenti a causa delle sue recenti esternazioni in merito alle possibili scelte da effettuare relativamente alla gestione del contratto decentrato dei dipendenti dell'Asam. Principi infatti qualche giorno fa aveva messo che l'amministrazione e il Comune non avrebbero potuto sopportare il peso di un modifica del contratto decentrato, cosa che ha fatto imbufalire i dipendenti dell'azienda. Inoltre la protesta è servita anche per ricordare allo stesso sindaco l'impegno preso in merito alla liquidazione della Asam che avrebbe dovuto concludersi entro fine anno con il pagamento dell'ultima rata dei debiti che si porta dietro la Multiservizi. Al termine dell'incontro in comune durato oltre un'ora e mezza i sindacati hanno ottenuto la conferma dell'impegno del sindaco a che l'azienda non venga chiusa definitivamente e soprattutto l'impegno a cercare una soluzione per risolvere il nodo del contratto decentrato