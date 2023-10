Una nuova ala interamente dedicata alla neuropsichiatria infantile, resa più umana e colorata anche grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio. Oggi pomeriggio il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, il presidente del consiglio comunale Salvatore Lax, l'assessore ai servizi sociali Veronica Napolitano e una rappresentanza dell'amministrazione comunale di Aprilia, hanno preso parte all'inaugurazione delle nuove sale all'interno della Casa della salute di via Giustiniano destinate a ospitare il servizio di Neuropsichiatria infantile.

All'evento erano presenti la dirigente della Asl di Latina, la dottoressa Silvia Cavalli, il direttore ad interim del distretto Lt1 il dottor Vincenzo Lucarini, la direttrice del reparto di neuropsichiatria, la dottoressa Silvia D'Aguanno. L'evento inaugurale ha dato modo di presentare il progetto "Più colore alla Asl", che grazie alla partecipazione a titolo gratuito degli allievi dell'Associazione Arte Mediterranea presieduta da Antonio De Waure, ha permesso di decorare e rende "più umane", le stanze che ospiteranno i bambini e i ragazzi presi in carico presso la struttura.

"Mi preme ringraziare tutti, in particolar modo la dottoressa Cavalli – ha rimarcato il sindaco Lanfranco Principi. In occasione di uno dei primi incontri sono rimasto colpito dall'attenzione che veniva posta nel seguire il progetto legato alla neuropsichiatria infantile e il disagio giovanile. Ci siamo trovati subito d'accordo sull'esigenza di fare qualcosa per Aprilia. Questa inaugurazione è solo punto di partenza, uno degli ambiziosi progetti che abbiamo in mente di realizzare per potenziare i servizi sanitari in una città che conta quasi 80 mila abitanti".