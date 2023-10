Potenziare gli impianti sportivi comunali e investire nello sport. Con la sottoscrizione dell"atto d'obbligo" da parte del sindaco Giuseppina Giovannoli, la Regione ha confermato il finanziamento di 50 mila euro per la riqualificazione di uno dei campi polivalenti del centro polisportivo comunale Le Prate, nell'ambito del bando regionale "Sport senza barriere" a cui il Comune di Sermoneta si era candidato nel 2022.

L'intervento si aggiunge ai 450 mila euro di fondi di bilancio comunale stanziati nei giorni scorsi per la riqualificazione della pista di atletica e per la ristrutturazione degli spogliatoi. Va avanti anche l'iter per realizzare nel parco di Monticchio la seconda palestra all'aperto del territorio comunale dopo quella di Pontenuovo.

«Ci stiamo impegnando per fare del centro di Le Prate una cittadella dello sport" ha dichiarato l'assessore allo sport Giuseppe Corelli che, nel ringraziare le associazioni sportive impegnate sul territorio ha evidenziato come attraverso un bando pubblico, "tutte le palestre scolastiche" stanno per essere affidate alle associazioni e società sportive, garantendo in questo modo un'ampia offerta ludico-formativa.