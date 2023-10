"Da giorni il parco di via Locatelli la sera è completamente al buio. Il quadro elettrico vicino alla cabina Enel è aperto". E' la segnalazione fatta nelle ultime ore da un residente della zona che raccoglie il disagio che sta vivendo in queste giornate l'intero vicinato. Siamo in via Locatelli e la sera, quando fa buio, non si vede nulla in quanto l'illuminazione pubblica è spenta. Il quadro elettrico è stato aperto e lo sportello lasciato a terra. I cittadini chiedono il ripristino dell'illuminazione in modo tale da poter tornare a frequentare il parco in totale sicurezza.