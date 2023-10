«Il modello di gestione dell'impianto ad osmosi inversa è un modello supertecnologico come esplicitato oltre, che contempla ed assorbe tutte le prescrizioni esplicitate dall'ARPA e Regione Lazio». Lo afferma la società Indeco, che illustra come funzionerà l'impianto autorizzato nei giorni scorsi dalla Regione Lazio.

«L'impianto è così virtuoso che nessun effluente non rispondente alle avanzate norme può essere immesso nel limitrofo corpo ricettore, perché è previsto un controllo H24 del qualitativo dell'effluente - prosegue la nota della società Indeco - L'effluente prodotto dall'impianto ad osmosi inversa è acqua iper-pura che Indeco ha intenzione di valorizzare alimentando l'impianto per la produzione di idrogeno verde, da cui verrà prodotto un'ulteriore materia prima – l'ossigeno – che verrà impiegato per l'eliminazione dello scarto dell'impianto ad osmosi inversa. Inoltre, l'impianto ad osmosi produrrà una materia prima, acqua osmotizzata, che verrà inviata all'impianto per la produzione di Idrogeno e Ossigeno.

Il progetto intitolato "Indeco Green Hydrogen Hub: Soluzioni tecnologiche avanzate e sostenibili per la produzione di idrogeno verde in discariche di rifiuti solidi" intende valorizzare e riconvertire un sito di discarica in post-gestione in un hub energetico e circolare riqualificando un'area industriale dismessa e recuperando una risorsa dai prodotti di scarto della discarica (percolato). Nello sviluppo della produzione di idrogeno verde, è fondamentale considerare l'impatto sulle risorse idriche necessarie per l'elettrolisi, soprattutto in quelle aree dove la disponibilità risulta limitata. L'installazione dell'impianto di trattamento di percolato ad osmosi inversa, comporta indubbi vantaggi sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista della sicurezza. Nell'ottica della valorizzazione e riconversione di un sito di discarica in post-gestione in un hub energetico e circolare è possibile integrare, l'impianto di trattamento del percolato di discarica con un impianto di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde recuperando una risorsa dai prodotti di scarto della discarica» conclude Indeco.