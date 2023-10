Già la commozione, al momento del funerale a Suio, dove amava ritornare per ristorarsi nello spirito, aveva attestato a Pasquale D'Alessandro, il 60enne infermiere domiciliare di origine castelfortese, stroncato prematuramente da un malanno, la riconoscenza che gli allettati del sud della provincia sentivano nei suoi confronti.

Ora, a otto giorni dalla sua scomparsa, la gente dei comuni sudpontini accorrerà alla Messa in suo suffragio che, decisa con la comune volontà dei centri del golfo, verrà celebrata a Itri nella chiesa dell'Annunziata, con inizio alle ore 18,30 di oggi, sabato 21. Se ne è fatto organizzatore il sindaco di Itri,

Giovanni Agresti, che ha recepito l'oceanica richiesta di ricordare tutt'insieme "l'angelo custode" di centinaia di degenti alettati che hanno trovato, specie a Itri, dove Pasquale ha assistito più di un migliaio di pazienti, un prezioso sostegno terapeutico e un indispensabile conforto psicologico che si trasformava per gli ammalati in un sollievo che leniva il peso del dolore.