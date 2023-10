Segnalazioni, lamentele, ma anche impegno da parte delle istituzioni per cercare di migliorare il tanto discusso parcheggio interrato sotto piazza Municipio a Fondi. È questa la situazione con cui fanno i conti i cittadini, che soprattutto dopo le piogge, devono constatare come i problemi di impermeabilizzazione non sono di certo spariti e gli ascensori predisposti per portare le persone in superficie non sono mai entrati in funzione. Nonostante questo, però, l'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli ribadisce: «Siamo in prima linea, consapevoli dei lavori da fare». Sulla questione dell'area dalle strisce blu del parcheggio interrato Ciccarelli sottolinea: «Non posso che ringraziare il sindaco Beniamino Maschietto che ogni giorno si impegna e si interessa allo stato dei lavori pubblici del territorio. Tutti gli uffici comunali del nostro settore sono costantemente impegnati su molti progetti, ma non si può certo tralasciare la questione del parcheggio di piazza Municipio». L'esponente della Democrazia Cristiana locale, ed assessore di Fondi spiega di aver chiesto una relazione dettagliata per comprendere come affrontare il problema delle pozzanghere d'acqua e delle infiltrazioni. L'area di sosta è stata chiusa a lungo per via di un contenzioso con la ditta che gestisce gli stalli blu per la manutenzione ordinaria dei luoghi. «Nel tempo che il parcheggio è stato chiuso - ha spiegato l'assessore Ciccarelli - abbiamo provveduto, come Comune per le nostre competenze e la ditta per le proprie, a sistemare gli impianti, a tinteggiare, a installare impianti di allarme e di sicurezza».

La situazione delle infiltrazioni, invece, è stata presa in considerazione ma con soluzioni tampone come la costruzione di canaline per recuperare l'acqua piovana ed evitare che questa finisca sugli stalli. Ma a quanto pare ciò non basta, tra le lamentele dei cittadini e le continue segnalazioni anche sui social. «In un prossimo futuro - ha spiegato l'assessore - potremmo prendere in considerazione l'ipotesi di smantellare il prato e i lastroni in superficie per fare una nuova impermeabilizzazione. Ma questo è un lavoro che andrebbe fatto un po' alla volta ed è anche molto impegnativo da un punto di vista economico, quindi, prima di operare dobbiamo capire bene lo stato dei luoghi». Per quanto riguarda gli ascensori, invece, l'assessore non ha dubbi: «Dobbiamo farli entrare in funzione al più presto. Mi sono già attivato con gli uffici».