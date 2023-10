Cimex lectularius, nota come cimice dei letti o cimice da materasso, ha suscitato nell'ultimo periodo molta preoccupazione, a partire da Parigi dove nel giro di poche settimane ci sono state centinaia di segnalazioni. La capitale francese però non è l'unica meta dell'invasione delle cimici, da qualche giorno infatti si sono intensificati i casi in Italia.

La cimice dei letti è riuscita a diffondersi in tutto il mondo grazie alla sua capacità di adattarsi in breve tempo a qualsiasi tipo di ambiente anche negli spazi urbani, soprattutto a partire dagli anni 90.

Come osserva Veronica Mento, responsabile dell'ufficio tecnico di Anticimex, società specializzata nella fornitura di servizi e sistemi specialistici di Pest-control, "gli individui appartenenti a questa specie, di giorno sostano nascosti, mentre di notte si muovono alla ricerca di un ospite adeguato, seguendo il calore emanato dal corpo umano e l'anidride carbonica rilasciati dalle potenziali vittime. La femmina necessita infatti di un pasto di sangue per l'ovideposizione e gli stadi giovanili per poter maturare.

Le abitudini notturne di tali infestanti rendono difficile l'individuazione da parte di occhi non esperti.

D'altro canto, questa specie è conosciuta per nascondersi nelle fessure e nelle crepe dei letti, nei mobili e nei tessuti: molti esperti la ritengono una delle specie più infestante esistente e la sua azione, tocca gli esseri umani da vicino poiché, nutrendosi di sangue, tende a lasciare dei segni evidenti sulla pelle. La puntura non è dolorosa, ma la saliva (contenente l'anticoagulante) può in alcuni casi provocare prurito e sfoghi cutanei. Le zone del corpo tipicamente colpite sono le braccia e le spalle.

Come spiegano gli specialisti di Anticimex, la situazione non è da sottovalutare. Una conoscenza approfondita dell'infestante permette di individuare tempestivamente un'infestazione e di intervenire prima che si diffonda in altre aree. I trattamenti più efficaci sono quelli ad azione fisica come il vapore secco o il trattamento con alte temperature che permette di colpire tutti gli stadi vitali dell'insetto.

Sicuramente sarà necessaria una particolare attenzione da parte dei cittadini che, nella gestione di qualsiasi infestazione, possono adottare alcuni accorgimenti per limitare al minimo la diffusione del problema: controllare i propri indumenti dopo un tragitto sui mezzi pubblici o ispezionare la propria valigia prima di trasportarla nella propria casa potrebbero essere d'aiuto. Non bisogna dimenticare inoltre di avvisare tempestivamente le autorità di competenza.

"La presenza delle cimici dei letti può rappresentare un problema per ogni ambiente popolato dall'uomo. Per questo motivo, è necessario agire tempestivamente per il contenimento dell'infestazione; Anticimex, attraverso personale esperto e qualificato, esegue ispezioni volte a determinare lo stato dell'infestazione e definire in seguito le strategie di intervento per debellare l'infestazione", commenta Veronica Mento.