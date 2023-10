Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Stazioni Sviluppo Commerciale e Property Tirrenica, ha consegnato al sindaco di Cisterna Valentino Mantini e all'assessore ai lavori pubblici e pubblico decoro Andrea Santilli, il locale di 22 metri quadrati dove era ubicata la vecchia biglietteria della Stazione.

«Il locale sarà destinato a garantire un presidio per un servizio alla cittadinanza che riteniamo fondamentale per la nostra comunità e per la sua vocazione – hanno spiegato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l'assessore ai lavori pubblici e pubblico decoro Andrea Santilli –. Ci riferiamo al Punto di Informazioni Turistiche, come evidenziato dalla delegata al turismo, spettacolo ed eventi Aura Contarino, per indirizzare al meglio i cittadini che arrivano dalla Capitale e fare visita al Giardino più bello del mondo, il Giardino di Ninfa. La linea ferroviaria collega facilmente Cisterna con Roma, quasi una sorta di metropolitana leggera che in 35 minuti permette di raggiungere la Stazione Termini e viceversa. Con l'attivazione del Punto di Informazione Turistiche, i visitatori potranno recarsi a Ninfa utilizzando i bus navetta, a pagamento, che il Comune sta predisponendo così da favorire l'implementazione dei nostri servizi che faranno anche da volano per le attività commerciali della nostra cittadina. L'ex biglietteria della Stazione, dismessa da molti anni, sarà dunque un info point dove ci si potrà rivolgere per acquistare il biglietto di trasporto ed arrivare nel modo più agevole possibile all'Oasi di Ninfa».

Con la consegna del locale e la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso, il Comune di Cisterna si fa carico della pulizia, della manutenzione e dell'attivazione dell'utenza elettrica.