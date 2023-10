"In pochi mesi l'amministrazione di centrodestra è riuscita a distruggere tutto ciò che ruota attorno alla scuola. Hanno trasferito gli studenti del Pascal e del Picasso al Selva dei Pini senza prevedere il servizio di navetta scolastico, non hanno ancora trovato una soluzione per affrontare i lavori di ristrutturazione degli istituti scolastici Marone, San Giovanni Bosco e via Torralba se non cancellando quanto già pronto e rischiando di mandare in default le casse comunali acquistando un immobile fatiscente per 6 milioni di euro, non si hanno notizie sulla ludoteca comunale di Campo Ascolano e non riescono neanche a risolvere l'infestazione di topi nelle scuole di Torvaianica.

La sindaca e la sua maggioranza non sono in grado di risolvere i problemi concreti della città: stanno mettendo in difficoltà presidi, studenti e famiglie senza dare risposte. Se durante l'estate si fossero dedicati meno alle sagre e più alla programmazione dell'avvio dell'anno scolastico forse non ci troveremmo oggi in questa situazione", commenta il capogruppo M5S Lazio Adriano Zuccalà a margine della manifestazione degli studenti in piazza Indipendenza.