Si è tenuta ieri pomeriggio, martedì 24 ottobre alle ore 17:00 nella Sala delle Statue del Comune di Cisterna di Latina, la conferenza stampa per la presentazione della seconda tappa del progetto itinerante nella Regione Lazio: "Sport per Tutti" (la prima tappa si è svolta lo scorso 9 settembre nel Comune di Ciampino).

Le organizzatrici Katiuscia Girolametti - referente nel Lazio di "Rete Italiana Disabili", Adelaide Da Cruz - presidente di "Mondo Disabili Future ODV", Cristiana Mazzoni - presidente di "FIDA Coordinamento Italiano Diritti Autismo Aps", Natalia Sinibaldi - presidente de "La Chiave di volta ODV", alla presenza dell'assessore allo Sport Emanuela Pagnanelli, hanno presentato l'evento sportivo inclusivo ed integrato, che si terrà domenica 29 ottobre dalle 9 alle 12.30 al Palasport di via delle Province, nell'ambito del Progetto Sport per Tutti #Gameforinclusion.

«Quattro donne, quattro presidenti di quattro diverse associazioni della regione Lazio, quattro mamme caregiver, decidono di sdoganare lo sport – affermano le organizzatrici – e di rispondere alla domanda: lo sport è veramente un'attività per tutti? Sembrerebbe di no, a giudicare dalle difficoltà a praticarlo nelle scuole, al contrario di quanto avviene in altri paesi internazionali. E quanto lo Sport è percepito come veicolo di inclusione, integrazione, educazione, socializzazione, pertanto volto a produrre benessere ed aggregazione per una moltitudine di persone con varie abilità.

Lo sport fa bene a tutti, si sa, ed è considerato ancora più importante per le persone con disabilità. L'attività integrata ha la finalità di proporre occasioni congiunte di allenamento nella stessa disciplina per gli atleti con e senza disabilità. Le regole sono pensate con lo scopo di favorire la massima espressione delle capacità di ogni persona indipendentemente dalle sue condizioni (psico-fisiche) di partenza. Lo sport, e prima ancora l'attività ludica, coinvolgono il gruppo in maniera naturale e senza pregiudizi: stimola ed insegna le premesse del lavoro di squadra, garantisce la bellezza dello stare insieme e la necessità di rispettare le piccole regole quotidiane, promuove una maggiore conoscenza di sé e dell'altro, quindi può essere un veicolo di socializzazione e di integrazione sociale.

L'attività sportiva consente all'individuo di migliorare la propria condizione fisica, di potenziare gli aspetti cognitivi e psicologici, di sviluppare competenze socio-relazionali molto utili, specialmente nelle persone con disabilità. Ha, infatti, il grande potere di appianare ma anche di valorizzare le differenze.

Questa è la sfida del progetto "Sport per tutti", aperto non solo a chi è convenzionalmente "abile" ma anche a chi è visto o percepito come "inabile" e, per tale motivo, emarginato o discriminato».

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, della Regione Lazio, del Comitato Italiano Paralimpico Lazio (CIP Lazio), del CONI Lazio e della FISDIR Lazio.

Partecipazione:

Per partecipare è obbligatoria la registrazione gratuita che sarà aperta a tutte le fasce di età (minorenni e maggiorenni) e a tutti gli interessati (con e senza disabilità).

La manifestazione si svolgerà durante la mattinata sia all'aperto (outdoor) sia al chiuso (indoor), nei seguenti orari, struttura e con le attività sportive DEMO selezionate:

- dalle ore 9:00 alle 12:30, presso il Palasport di viale delle Provincie - Cisterna di Latina:

→ Calcio – "ASD Doganella Calcio", "ASD CONIT 2004" e "Fairplay School" (le prime due squadre con sede a Cisterna di Latina mentre l'ultima opera a Latina)

→ Sitting Volley – "Comitato Reginonale" con il Consigliere FIPAV – Fabio Camilli e Marco Biancolini)

→ Rugby integrato – "ASD Takiwatanga Rugby" (Alessandro Bascetta e Michele Manzi - Cisterna di Latina)

→ Boxe – "ASD CONA Boxe" (Ciampino) e "ASD Pugilistica Leone" (Latina)

→ Baskin – "Baskin Regionale" (con Marco Biancolini – Lazio) e "Bask in Sabina" (con Michela Oriella - Monterotondo)

→ Ginnastica – "ASD Ginnastica Astrea" (Cisterna di Latina)

→ Atletica leggera integrata – "Progetto Filippide" (Nicola Pintus – Roma)

→ Surf – "Riderline Surf & Skate School" (con Davide Colla - Latina)

→ Officina propedeutica – "Attività di ‘MDF' a cura di Luana Strozzi"

→ Intervento assistito con l'animale – "Centro Cinofilo Le Orme di Circe"

- Alle 12:30 - Premiazione.

Sono previste 10 attività all'aperto e al chiuso (dalle ore 9:30 alle 12:30), che verranno svolte in "slot" della durata di 1 ora (ore: "9:30 – 10:30"; "10:30 – 11:30"; "11:30 – 12:30") per ciascuna attività tra: Calcio, Sitting Volley, Rugby integrato, Boxe, Baskin, Ginnastica, Surf, Officina propedeutica e l'Intervento assistito con l'animale, mentre l'Atletica leggera integrata - dalle ore 9:30 alle ore 11:30, partecipazione a rotazione, (si invita ad indicare l'orario/gli orari nei "Moduli d'iscrizione" messi a disposizione online per i minorenni e i maggiorenni.

Per partecipare:

Gli interessati a partecipare alle attività proposte devono compilare il "Modulo Iscrizione Minorenni" o "Modulo Iscrizione Maggiorenni" (ogni persona deve compilare il modulo), indicando quali attività sportive e/o gioco propedeutico vorrebbero provare.

Per maggiori informazioni :

Email: sportpertuttinfo@gmail.com / mdfassociazione@gmail.com / Cel.: 3341305808

ATTENZIONE: Animali - evidenziamo che alcuni ragazzi e ragazze manifestano una fragilità emotiva nei confronti del mondo animale. Al fine di evitare reazioni forti, chiediamo di partecipare senza la presenza di animali. All'interno della manifestazione verrà proposto un percorso educativo per l'approccio con l'animale sotto la guida di educatori esperti.