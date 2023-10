Nella commissione urbanistica di oggi, presieduta dal presidente Belvisi, si sono esaminate le modifiche al regolamento dei Print. Questo regolamento si rende necessario per snellire l'iter autorizzativo e consentite una istruttoria secondo linee guida chiare ed uguali per tutti i proponenti. Il tavolo dei lavori rimane aperto per ulteriori integrazione e migliorie, prevedendo anche un passaggio presso gli ordini professionali, proprio per allargare alla città e alle professioni una visione completa e omogenea.



Si è quindi passati ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno: la revisione del PPE di Borgo Carso, modificando il suo perimetro. Nella precedente commissione sul Ppe era stato effettuato un primo passaggio con la presentazione dello stesso e con la proposta di modifica del perimetro per il recupero degli standard. Oggi dopo aver ascoltato le parti e i commissari si è proceduto ad approvare, dopo quasi 4 anni dal deposito della proposta (gennaio 2020), così ecco intervenire la politica del fare e si è approvato all'unanimità la modifica del perimetro dando mandato agli uffici di procedere con l'aggiornamento delle tavole della consistenza edilizia al fine di completare l'iter approvativo del piano. "Certo, siamo consapevoli che l'iter è ancora lungo, visto che ci sono ancora da acquisire dei pareri, ma siamo convinti che il lavoro ha abbracciato il cammino per lo sviluppo della città e delle periferie, nello specifico" ha sottolineato Belvisi "Un ringraziamento va ai tecnici interni che stanno facendo di tutto per seguire gli indirizzi di pianificazione con una forte visione strategica del territorio che questa amministrazione si è data . Una visione strategica del nostro territorio che vuole ridisegnare la città, in modo da migliorare il benessere delle persone e rendere piu vivibile i nostri spazi partendo dalla cultura del bello".



Nel frattempo, il presidente della commissione urbanistica Roberto Belvisi prende atto dell'incontro all'interno del partito di maggioranza Fratelli d'Italia, avvenuto nei giorni scorsi, dove è sorto un confronto costruttivo interno per fare e apportare proposte migliorative al piano della Marina, valorizzando una parte fondamentale per lo sviluppo del capoluogo e dell'intero territorio.



Il presidente prende atto di questo confronto e si rende disponibile a valutare le proposte migliorative che verranno da Fratelli d'Italia per valutarle nelle sedi istituzionali, vale a dire nella commissione urbanistica da me presieduta, in modo da raccordare in un discorso di armonizzazione il processo di crescita della città.