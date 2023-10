Per il terzo anno consecutivo, Sabaudia si riconferma meritevole del riconoscimento delle Spighe Verdi. Non solo Città marittima e di turismo con la Bandiera Blu, dunque, ma anche terra di agricoltura e sostenibilità.

Il premio è pensato per guidare i Comuni rurali a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso, utile all'ambiente e alla qualità della vita. Per il raggiungimento di tale obiettivo, è fondamentale un lavoro congiunto tra l'Amministrazione Comunale e la Comunità tutta, con riferimento particolare agli operatori locali del settore agricolo e florovivaistico.

Venerdì prossimo (27 ottobre) alle ore 18 nella Sala Consiliare del Comune di Sabaudia si terrà la cerimonia di consegna delle Spighe Verdi 2023. Dopo i saluti istituzionali verrà anche presentato il documento di "Utilizzo plastiche agricole", redatto d'intesa tra Amministrazione comunale e imprenditori agricoli e florovivaistici del territorio. Si tratta di un annoso problema che l'Amministrazione Mosca sta cercando di risolvere in termini propositivi, dopo avere ascoltato tutti coloro che, giornalmente, si confrontano con le connesse criticità.

"Un obiettivo che valorizza tutte le nostre aziende agricole, dando lustro al territorio e alla sua vocazione agricola. Il mio auspicio è che il riconoscimento delle ‘Spighe Verdi 2023' possa essere stimolo di crescita per migliorarsi ogni giorno, continuando un percorso di sostenibilità volto a tutelare la terra e offrire al mercato prodotti di grande qualità e soprattutto genuini. Importante anche la presentazione del documento per l'utilizzo delle plastiche agricole che avverrà nel corso dell'evento di venerdì prossimo. In collaborazione con gli imprenditori agricoli e florovivaistici, infatti, stiamo cercando di trovare soluzioni al problema dell'utilizzo e dello smaltimento delle plastiche".

Così il Sindaco Alberto Mosca commentando il nuovo riconoscimento ottenuto dalla Città delle Dune.