Prima della discussione dei punti all'ordine del giorno, nel corso dell'ultimo consiglio comunale è stata affrontata la questione cinghiali. Ad aprire l'argomento, il consigliere di FdI Maurizio Lucci che ha posto interrogativi sull'ordinanza del sindaco per chiarire alcuni passaggi del provvedimento. Il sindaco Mosca dal canto suo ha evidenziato che le azioni previste in ordine sono l'utilizzo di dissuasori sonori e/o olfattivi nelle aree pubbliche attualmente praticate dai cinghiali ed il ricorso a catture mediante gabbie mobili, apposte in luoghi strategici e opportunamente mascherate, nel caso il metodo dissuasivo non dovesse dare i risultati auspicati.

Altri interrogativi sono stati presentati dal consigliere Avvisati che ha posto l'accento sul piano per il contenimento dei cinghiali che a suo avviso dovrebbe essere integrato pensando ad esempio ad un censimento degli esemplari presenti come fatto con il daino. Il consigliere Massimi ricordando la normativa di riferimento e le specifiche competenze, ha chiesto che il Comune interessi anche il Parco per trovare soluzioni congiunte sempre nell'ottica delle competenze in materia di fauna selvatica. A riguardo il sindaco ha preannunciato una seduta della Comunità del Parco durante la quale rappresenterà quanto evidenziato in consiglio. Ma sulla questione cinghiali un'altra domanda è stata sollevata in conclusione. Il consigliere Lucci riprendendo la parola ha chiesto quale sarà la "filiera" che eventualmente seguiranno i cinghiali che verranno catturati. Su questo una risposta che chiarisca i passaggi al momento non è stata fornita. E' chiaro che qualsiasi passo intrapreso debba tenere conto delle disposizione in materia di peste suina.