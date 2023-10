"Abbiamo anticipato i festeggiamenti di alcuni giorni - ha detto il Sindaco - per poter condividere con voi questo momento. Ognuno di noi deve sentirsi parte della città e contribuire a renderla migliore. Vorremmo che ognuno di voi prendesse per mano Aprilia e la accompagnasse nel futuro".

Una manifestazione pensata per permettere ai ragazzi di conoscere meglio la città e raccontarla con i loro occhi. Il coro dei Liberi Cantores diretto dal maestro Rita Nuti, ha scandito i momenti salienti della festa, fino all'arrivo della torta per celebrare l'inaugurazione di Aprilia, avvenuta il 29 ottobre 1937.

Festa speciale per gli 86 anni di Aprilia. Questa mattina presso l'aula consiliare Luigi Meddi, il sindaco Lanfranco Principi, l'assessore alla cultura Elvis Martino e il presidente del consiglio comunale Salvatore Lax hanno celebrato l'86esimo anniversario dell'inaugurazione della citta con i ragazzi delle scuole medie degli istituti comprensivi Toscanini, Gramsci, Pascoli, Menotti Garibaldi, Matteotti e Gianni Orzini durante ll'evento "Aprilia che vorrei...".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli