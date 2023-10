Al termine degli incontri, gli insegnanti hanno rivolto un ringraziamento ai rappresentanti dell'Arma intervenuti, soffermandosi sulla vicinanza della figura del "Carabiniere" per gli adolescenti che si affacciano alla società civile.

I Carabinieri intervenuti, nella sua esposizione, si sono soffermati sugli argomenti pilastro del progetto sulla legalità quali bullismo e cyber bullismo, internet, violenza in genere.

Nella mattinata odierna, nell'ambito delle iniziative connesse al protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri ed il Ministero dell'Università e della Ricerca sulla "Formazione della cultura della legalità" nei giovani, il Capitano Alberto Guidobaldi, Comandante del N.O.R.M. in S.V. del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, ha incontrato 130 studenti della scuola secondaria di primo grado, dell'Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Aprilia.

