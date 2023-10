Gerardo Stefanelli, sindaco di Minturno e presidente della Provincia, è stato il protagonista della tesi di laurea di una studentessa di Firenze, la quale ha discusso una tesi sull'attuale primo cittadino del centro aurunco, laureandosi con 110/110. A concentrare le sue attenzioni sull'amministratore pontino è stata Chiara Barlazzi, venticinquenne toscana laureatasi all'Università degli Studi di Firenze, in scienze politiche con indirizzo strategie della comunicazione pubblica e politica. La relatrice Giorgia Bulli e i correlatori Marco Tarchi e Aldo Paparo, hanno avuto modo così di conoscere l'attuale presidente della Provincia, così come illustrato nella tesi di laurea.

"La tesi- ha spiegato Chiara Barlazzi- dal titolo "Comunicazione istituzionale e politica a confronto: il caso di Gerardo Stefanelli", nasce dalla volontà di analizzare come e se un attore politico-istituzionale fosse in grado di distinguere, nella propria comunicazione, il lato istituzionale-amministrativo da quello politico. Gerardo Stefanelli, in veste di presidente di Provincia e sindaco, rappresentava un ottimo oggetto di studio: chi più di lui si trova a comunicare su entrambi i fronti? Così è nata l'idea, dopo aver lavorato insieme tramite l'agenzia Beryllium, ho scelto di farlo entrare anche nella mia esperienza formativa". Chiara ha analizzato tre periodi dell'attività politico-amministrativa di Stefanelli: gli ultimi due mesi del primo mandato, la campagna elettorale luglio-ottobre 2021 e il doppio incarico di sindaco e presidente della Provincia per il periodo ottobre- novembre.

La neo laureata è rimasta colpita dall'attività comunicativa di Stefanelli "il cui modo non è politico, né istituzionale, ma la costruisce lui stesso, grazie alla sua forte personalità. E'- ha continuato Chiara Barlazzi- autonomo e vuole essere se stesso, non costruito e né costruito da altri". La dottoressa fiorentina ha avuto modo di conoscere Stefanelli attraverso l'agenzia di comunicazione che supporta l'Egato, con la quale la stessa Chiara Barlazzi collabora. "Appena avrò modo di raggiungere Minturno- ha concluso- lo farò volentieri, in quanto dopo aver parlato del suo primo cittadino, sono curiosa di conoscere anche il territorio che guida da oltre sette anni." Una bella sorpresa per Stefanelli, che, ora, è entrato nella storia dell'Amministrazione locale, come il primo sindaco oggetto di una tesi di laurea.