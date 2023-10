Un interprete e un simbolo della terra pontina dove ha vissuto da protagonista. Antonio Pennacchi, scomparso nell'agosto del 2021 ha lasciato un patrimonio letterario e umano unico e ora alla sua memoria potrebbe essere intitolata una strada, un tratto di via del Lido, o meglio quella che a Latina viene comunemente chiamata la strada del Mare.

Se ne parlerà nella commissione urbanistica e toponomastica convocata il 30 ottobre alle 9 dal presidente Roberto Belvisi su proposta che arriva direttamente dal sindaco Matilde Celentano e che sarà illustrata ai consiglieri comunali in questa seduta. Una intitolazione che assumerebbe un alto valore simbolico per il ruolo di primo piano che il vincitore del premio Strega ha avuto nel diffondere la cultura del nostro territorio e proprio su questo punto, se la proposta dovesse accogliere l'unanimità dei commissari e poi del consiglio comunale, si farà leva chiedendo l'autorizzazione al Prefetto di derogare quanto previsto dalla norma vigente, non essendo ancora trascorsi dieci anni dalla morte che è il limite previsto dalla legge per procedere con una intitolazione. Pennacchi è stato un cantore dell'Agro Pontino a cui ha lasciato il suo patrimonio letterario e umano: era stato operaio all'Alcatel e si è impegnato a lungo anche in politica: prima nelle file del Movimento sociale italiano e poi in quelle del Partito marxista-leninista Italiano.