Un momento di raccoglimento per dire no alla guerra. Anpi, associazioni, sindacato e giovani di sinistra hanno preso parte al sit-in in piazza Roma ad Aprilia per lanciare un grido ed un invito alla pace. Una sessantina di persone che hanno ascoltato gli interventi e le letture sugli orrori del conflitto Israelo-palestinese. Presente il Pd con la consigliera Gloria Mastrocicco e il segretario Alessandro Cosmi, Rifondazione Comunista e Sinistra Anticapitalista. Pochi invece gli studenti, quelli che in altre città del Paese stanno dando vita a cortei e manifestazioni di protesta.