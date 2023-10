Alle prime luci dell'alba di ieri è iniziata la scrupolosa attività di pulizia dei marciapiedi del centro, avviata ai tratti coperti dai porticati, ma destinata a essere estesa anche ad altre zone della città, soprattutto dove sono presenti lastricati di marmo. Il lavoro di pulizia è stato effettuato dalla società Auge srl, per conto della Abc, e ha contato sull'impiego di diversi lavoratori che hanno prima proceduto alla rimozione di macchie, come i residui di gomme da masticare rimaste incollate sulle pavimentazioni, poi hanno utilizzato prodotti specifici per la rimozione di aloni e tracce di sporco, attività preparatoria per il passaggio di apposite macchine che lavano e asciugano. L'opera di sanificazione ha riscosso successo tra cittadini e operatori commerciali del centro, anzi molti altri auspicano che il Comune provveda quanto prima a disporre la pulizia anche degli altri tratti di marciapiede, ovvero quelli scoperti dai portici. La priorità è stata data ai tratti meno esposti alle intemperie, dove lo sporco era più incrostato. Basti pensare appunto ai portici di corso della Repubblica molto frequentati, ma anche all'ex intendenza di finanza, dove si radunano i gruppi di giovani, ma anche i senzatetto.