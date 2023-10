Il Comune di Itri dà seguito al finanziamento regionale per i fondi che servono a collegare la stazione con il centro urbano, dando un'opportunità in più a chi ogni giorno ha difficoltà a raggiungere la stazione con i propri mezzi. Da giovedì sarà attivo il servizio sperimentale di navetta pubblica gratuita, da e verso la stazione ferroviaria. In questo modo verrà data possibilità così da permettere ai diversi cittadini che si spostano per lavoro di muoversi agevolmente senza utilizzare i propri mezzi.

Il servizio sarà attivo fino al 31 dicembre. Il percorso previsto, ha spiegato il Comune di Itri, prevede una partenza da piazzale Carabinieri d'Italia con la fermata in piazza Incoronazione, per poi proseguire con arrivo fino alla stazione ferroviaria per poi rientrare in centro. Ovviamente, il servizio navetta, copre soprattutto gli orari più richiesti e scoperti dai collegamenti. Per questo l'andata, in partenza dal centro di Itri e precisamente da piazzale Carabinieri d'Italia, è prevista alle prime luci dell'alba, negli orari delle 5.10, 5.40, 6.10, 6.35, 6.55 e 7.35. Per quanto riguarda le navette di ritorno, con partenza dalla stazione dello scalo ferroviario di Itri, sono previste corse in partenza alle 16.05, 17.02, 18.02, 19.02 e 20.02.

Il servizio è gratuito e gli orari predisposti dagli uffici comunali sono stati pensati in modo tale da agevolare i pendolari rispetto ai passaggi dei treni presso la stazione locale.