Cronaca Investito allo scalo di Campoleone, rallentamenti sulla linea ferroviaria Circolazione sospesa per oltre un'ora per permettere l'intervento dell'Autorità giudiziaria: una persona è stata investita da un treno in transito sulla linea Roma-Napoli

La Redazione 30/10/2023 12:47 letto 3 volte

Ritardi sulla linea ferroviaria Roma-Napoli e Roma-Nettuno a seguito di un investimento di una persona all'altezza della stazione di Campoleone. L'incidente avvenuto dopo le ore 10 ha comportato la totale sospensione della circolazione ferroviaria a seguito dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. Aggiornamento - ore 11:20 La circolazione è ancora sospesa a Campoleone, in corso l'intervento dell'Autorità Giudiziaria. I treni Intercity e Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso e instradamenti sul percorso alternativo via Cassino con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 60 minuti. Aggiornamento - ore 11:38 La circolazione è ripresa seppur in modo rallentato, ancora in corso l'intervento dell'Autorità Giudiziaria. I treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti e subire limitazioni di percorso. Il treno Intercity 550 Reggio Calabria Centrale (6:14) - Roma Termini (13:32) oggi termina la corsa a Napoli Centrale alle ore 11:17.

I passeggeri diretti a Aversa, Formia, Latina e Roma Termini possono proseguire il viaggio con il treno Intercity 700 Potenza (10:03) - Roma Termini (14:48). Il treno Intercity 553 Roma Termini (12:26) - Reggio Calabria Centrale (20:07) oggi ha origine da Napoli Centrale alle ore 14:45.

I passeggeri in partenza da Roma Termini, Latina, Formia e Aversa possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Disagi in tutte le stazioni con i pendolari in attesa di corse alternative. Tutti i pendolari possono seguire gli aggiornamenti sul sito di Rfi oppure nella sezione Viaggia Treno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato