Questa mattina, in viale Italia, è stata inaugurata una panchina di colore giallo per sensibilizzare la popolazione sul tema dell'endometriosi. Il progetto "Sediamoci sul giallo: Endopank" è stato realizzato dall'organizzazione di volontariato "La voce di una è la voce di tutte". Al taglio del nastro ha preso parte il Sindaco di Latina Matilde Celentano, la referente di "La voce di una è la voce di tutte" per la provincia di Latina Elena Argano e Arianna Galeti, membro del comitato tecnico scientifico dell'associazione.

"L'endometriosi – ha dichiarato il Sindaco - è una patologia che colpisce circa 3 milioni di donne in Italia, per cui è fondamentale una diagnosi precoce. È una malattia cronica, dolorosa e invalidante, che compromette la qualità della vita. Per questo è fondamentale conoscere i sintomi e sottoporsi a esami specifici. Ringrazio l'associazione ‘La voce di una è la voce di tutte' per la tinteggiatura della panchina, che grazie al colore giallo potrà attirare l'attenzione e spingere la popolazione a interessarsi al tema