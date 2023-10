Il suo nome scientifico è Sus scrofa, un maschio può arrivare a pesare fino a 100 chilogrammi, una femmina circa 80, è lungo dai 90 ai 200 centimetri, coda esclusa. Sono i cinghiali, specie tipica della fauna europea e italiana. Nel secondo dopoguerra furono introdotti in natura a scopo venatorio molti animali e così oggi il cinghiale è distribuito senza soluzione di continuità dalle isole fino all'arco alpino occidentale, mentre nelle Alpi centro-orientali la sua presenza è meno avvertita.

Non trova conferma negli studi genetici più recenti che le ripetute introduzioni di cinghiali provenienti dai paesi centro europei e balcanici abbiano causato la scomparsa del cinghiale originario italiano, il "maremmano". Le ricerche hanno evidenziato che i cinghiali conservano una buona porzione del patrimonio genetico originario, sebbene i segni dell'incrocio con cinghiali di provenienza estera emergano in diverse aree del Paese.

Una netta differenziazione si nota nella popolazione sarda e mette in dubbio l'esistenza del cosiddetto "cinghiale maremmano", dalle piccole dimensioni e limitata capacità riproduttiva che si potrebbe invece ricondurre alle condizioni climatiche e ambientali tipiche della maremma toscana e laziale in cui la specie era sopravvissuta all'inizio del XX secolo. Non sappiamo quanti siano i cinghiali presenti oggi sul nostro territorio, anche a causa delle difficoltà tecniche e i costi considerevoli che comporterebbe tale censimento ma partendo dal numero di animali abbattuti si può ricavare una stima approssimativa compresa tra 600.000 e 1.000.000.



Questo aumento esponenziale è dovuto a cause antropiche - come l'immissione di animali per scopo venatorio e il progressivo spopolamento di vaste aree montane e rurali, con la conseguente diminuzione della persecuzione diretta - e cause naturali, come l'elevata capacità di colonizzare nuovi ambienti e il potenziale riproduttivo della specie favorito anche dalle condizioni climatiche più favorevoli e pertanto meno limitanti.