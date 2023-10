Due ecocompattatori per la raccolta differenziata di bottiglie e bevande in pet: a Pomezia la raccolta dei rifiuti da un ulteriore passo avanti grazie ai contenitori di nuova generazione che verranno installati il prossimo 8 novembre.

Gli ecocompattatori sono stati ottenuti grazie a un contributo di 27.000 euro in conto capitale concesso al Comune di Pomezia da Città Metropolitana. L'inaugurazione degli ecocompattatori, che verranno installati uno nel piazzale esterno della scuola media Orazio, in via Singen all'altezza del civico 54, l'altro nell'atrio dell'edificio comunale del complesso Selva dei Pini, avverrà il giorno 8 novembre alle ore 11:00, di fronte alla scuola Orazio.

"Grazie a queste installazioni – spiega il Sindaco di Pomezia Veronica Felici – ci prefiggiamo di aumentare notevolmente le tonnellate di raccolta differenziata annua. Contemporaneamente, l'obiettivo è quello di migliorare la qualità e del riciclo degli imballaggi in plastica raccolti nel Comune".

"Stiamo lavorando per implementare la promozione della raccolta differenziata: nel caso specifico gli ecocompattatori per la raccolta differenziata di bottiglie e bevande in pet contribuiranno a migliorare la qualità e quantità del riciclo della plastica, favorendo sempre più un'economia circolare e senza sprechi, e per dare alla plastica una nuova vita", dichiara l'Assessore all'Ambiente Francesca Vittori.