Alloggi temporanei, accoglienza e orientamento per le famiglie e le persone in difficoltà. A Terracina è stato approvato con delibera di giunta lo schema di protocollo d'intesa con il Comune di Fondi per le Stazioni di Posta (Centri Servizi). Il progetto è finanziato con fondi PNRR per un importo complessivo di euro 1.090.000,00 per entrambi di Comuni. Per Terracina la somma di 455 mila euro verrà utilizzata per i lavori di riqualificazione della ex scuola che si trova al civico 148 di via Anxur, di proprietà comunale. Obiettivo dell'investimento è aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente ad un alloggio temporaneo e offrire loro servizi completi sia per promuoverne l'autonomia sia per favorire la loro piena integrazione sociale. La Stazione di Posta è pensato come un luogo facilmente accessibile, integrato con i servizi di accoglienza e con le mense sociali, dove le persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora possano ricevere assistenza e orientamento, e le persone senza dimora ricevere la propria corrispondenza. Al suo interno, tra l'altro, si potrà svolgere una limitata accoglienza notturna, attività di presidio sociale e sanitario, orientamento al lavoro e consulenza legale.

«È un grande risultato, perché portiamo nella nostra Città un nuovo servizio fondamentale per tutte le persone in difficoltà. Quello di via Anxur diventerà un centro strategico di riferimento e di orientamento, uno strumento per promuovere l'autonomia e l'integrazione per raggiungere la più ampia inclusione sociale», ha dichiarato l'Assessore ai Servizi Sociali Sara Norcia.

«La Stazione di posta è un grande passo avanti per tutta la nostra comunità, una risposta importante e necessaria. Essere presenti con le persone più fragili resta una nostra priorità prima ancora che un dovere della nostra amministrazione. È su questa strada che prosegue il nostro lavoro», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.