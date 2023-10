Domenica 5 Novembre 2023 l'amministrazione organizza una cerimonia per celebrare la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Un'occasione per ringraziare le forze dell'ordine dell'impegno profuso a favore della collettività e ricordare al contempo i soldati apriliani che hanno sacrificato il bene supremo della vita per gli ideali di Patria e Libertà.

La festa dell'Unità Nazionale e delle forze armate ricorre il 4 Novembre: in quella data l'Italia ricorda l'Armistizio di Villa Giusti che nel 1918 permise agli italiani di entrare a Trento e Trieste, portando a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Il 4 Novembre 2021 ebbe luogo a Roma la tumulazione del Milite Ignoto, simbolo di tutti i soldati caduti non riconosciuti.

La cerimonia avrà luogo Domenica 5 Novembre 2023. Dopo il raduno in piazza Roma delle Autorità Civili, Militari, delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma in piazza Roma, il programma prevede la celebrazione della santa messa presso la Chiesa di San Michele Arcangelo. In seguito il corteo attraversando via degli Aranci, muoverà verso piazza della Repubblica, per la deposizione della corona d'alloro presso il Monumento ai Caduti, dove il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi terrà un breve discorso.