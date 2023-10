"Per poter crescere ed arricchire di valori la nostra comunità è fondamentale avvicinare le giovani generazioni ai temi della partecipazione, della cittadinanza, della responsabilità e ad essere sempre attente a seguire ed osservare un buon comportamento – ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo - Spronarle a sviluppare un pensiero critico su quanto accade intorno a loro, sensibilizzarli alla consapevolezza dell'importanza delle regole e al tempo stesso del valore della libertà, che può renderli futuri cittadini migliori. I miei più vivi complimenti ai ragazzi dell'Acr per questa lodevole iniziativa e che sia di stimolo anche ad altri giovani, al fine di rendere Formia una città sempre più vivibile e accogliente".

Al sindaco é stato consegnato il Manifesto dei giovanissimi per la cura dell'ambiente affinché l'amministrazione possa, con il suo operato, tenere conto anche delle istanze dei più giovani per un territorio che sia sempre più bello e sostenibile!

I giovani in particolare si sono presi cura del territorio attraverso la pulizia di diversi quartieri, la riqualificazione di due panchine e la piantumazione di piantine, donate dal Parco Regionale della Riviera di Ulisse. I ragazzi dell'Acr invece, dopo un incontro con le guardie del Parco, si sono impegnati a sognare un nuovo progetto per rendere più bella piazza Santa Teresa.

