Una splendida notizia per il comune di Nettuno che, dopo due anni di chiusura della struttura e il rischio di perdere i fondi, finalmente ottiene il via libera per la realizzazione dei lavori di completo rinnovamento dell'Asilo nido comunale, intervento possibile soprattutto grazie all'investimento della Bcc di Nettuno che metterà sul piatto la maggior parte dei fondi necessari per la realizzazione della struttura.

Infatti, a seguito del grande impegno dell'attuale amministrazione, la Regione Lazio, nell'ambito dei finanziamenti per interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture e per la rigenerazione urbana, ha approvato la proposta di delibera di giunta per la realizzazione dei lavori per il recupero dell'Asilo Nido comunale "Il Germoglio" con un finanziamento di 250.000 euro, per il quale un grande interessamento è stato portato avanti dagli assessori Righini, Rinaldi e dal Presidente del Consiglio regionale Aurigemma.

Il costo complessivo dell'opera ammonta a circa 900.000 euro con oneri così ripartiti: 400.000 euro erogati dalla BCC di Nettuno, 250.000 euro a carico del Bilancio comunale, 250.000 euro erogati dalla Regione Lazio.

A darne notizia lo Commissione straordinaria del Comune di Nettuno guidata dal Prefetto Antonio Reppucci, con Gerardo Infantino e Tania Giallongo.