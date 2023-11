Una nota del Comune di Ponza ricorda alla potenziale utenza i termini e la modalità per ottenere la Travel card, lo strumento che abbatte il costo del normale biglietto necessario per fruire, da parte degli studenti, del trasporto marittimo tra l'isola e il continente. "La compagnia di navigazione Laziomar–recita la nota del Comune- ha accolto la richiesta dell'Amministrazione per l'attivazione della "Travel Card" per il trasporto gratuito degli studenti ponzesi frequentanti istituti scolastici in continente. L'agevolazione è rivolta a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che frequentano istituti scolastici fuori dal territorio isolano. Per ottenere il titolo di viaggio gratuito "Travel card" bisogna recarsi presso la biglietteria Laziomar, esibendo la carta d'identità che dimostri la residenza sull'isola di Ponza e l'iscrizione in qualsiasi istituto scolastico sito in terraferma. La sua validità copre l'intero anno scolastico 2023/2024". Nel ringraziare la Laziomar la nota comunale sottolinea come questo sostegno alle spese di viaggio degli studenti impegnati sulla terraferma costituisce una "novità mai concessa". Tra i tanti vantaggi, la Travel card favorirà il più economico rientro a casa nei fine settimana, sia per stimolare il doveroso periodico contatto con le famiglie, da parte degli studenti, sia per spezzare quella desertificazione che si registra sull'isola in inverno. Per ottenerla, l'avviso raccomanda di scaricare la modulistica sul sito del Comune di Ponza e inviarla entro e non oltre il 10 novembre 2023.