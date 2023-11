«Festeggiare cento anni rappresenta sicuramente un momento di festa, ma anche un inno alla vita. Un caro augurio alla signora Teresa Guizzon, che oggi spegne cento candeline». E' questo il messaggio pubblicato ieri sulla pagina Facebook del Comune di San Felice Circeo, un augurio sentito da parte dell'amministrazione ad una cittadina davvero speciale. Cento candeline per la signora Teresa Guizzon, un compleanno unico quello festeggiato al Circeo. E gli auguri anche via social sono stati tantissimi.

