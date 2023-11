La FP CGIL FR LT, nonostante le richieste di incontro per garantire un ambiente di lavoro sicuro ai lavoratori della Progetto Ambiente di Aprilia, viste le gravi aggressioni che si sono consumate nel mese di ottobre, ad oggi non è pervenuto nessun riscontro. Tale confronto, oggi più che mai si rende necessario, tenuto conto che in questi ultimi giorni, i dipendenti in servizio presso l'Ecocentro Comunale di Via Portogallo, hanno lavorato nella penombra. Tale anomalia era stata segnalata sia all'Amministratore, sia al Direttore e sia all'RSPP dell'azienda, ma sembrerebbe che ad oggi non vi siano novità a quanto segnalato. Continuano a persistere i problemi dell'illuminazione, il malfunzionamento l'impianto antincendio, non è stata istituita la postazione di ricarica fissa di ricarica del muletto, che attualmente viene ricaricato elettricamente con un cavo volante. Non si è proceduto a ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale che a distanza di tempo si è logorata. Insomma, problematiche presenti da alcuni mesi e che ad oggi non sono state risolte. Come già chiesto precedentemente ai tavoli aziendali, serve un piano di intervento per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro a tutela dei dipendenti. Sembrerebbe che sia stato sollecitato l'intervento per risolvere la problematica dell'illuminazione, ma anche ieri, mercoledì 1° novembre, gli operatori sono stati costretti a lavorare in penombra. Non si capisce perché c'è difficolta da parte dell'Azienda a voler affrontare la problematica del conferimento, infatti ancora oggi i lavoratori si ritrovano a dover lottare con parte della cittadinanza sulle modalità di conferimento dei rifiuti, che ad oggi ancora continua a conferire senza rispetto del calendario, non rispettano gli orari di conferimento, né le tipologie del materiale da conferire nelle giornate e orari prefissati dall'Amministrazione. In più occasioni abbiamo fatto presente che tali problematiche di alcuni giri devono essere risolte, che il conferimento della differenziata deve avvenire negli orari e nelle giornate previste dal calendario e soprattutto che il conferimento dei rifiuti non può avvenire nei sacchi neri. Non vorremmo ritrovarci a dover esprimere per l'ennesima volta, la solidarietà a colleghi che nello svolgere il servizio potrebbero essere bersaglio di aggressioni verbali o peggio fisiche.