Il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti dalle 20.00 di oggi, giovedì 2 novembre, ha disposto l'attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) dopo l'Avviso di Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale emesso per la serata di oggi e per le successive 18-24 ore con allerta gialla per vento e criticità idrogeologica. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni, secondo le previsioni, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Per questo il primo cittadino ha disposto di attivare il C.O.C. per assicurare la direzione e il coordinamento delle attività e dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Il C.O.C. resterà attivo nei locali del Comando di Polizia Locale di via Appia km 101 fino al termine dell'Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale.