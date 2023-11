Grande successo la festa di Halloween a Sabaudia. Una quattro giorni curata dal Settore delle Attività produttive del Comune e dal consigliere delegato, Giovanni Pietro Fogli in stretta collaborazione con l'Associazione commercianti di Sabaudia, la Coldiretti, la Confederazione italiana agricoltori, la Confartigianato e la Cooperativa sociale Ninfea.

"Sabaudia Halloween City" è stata un'occasione unica per coinvolgere residenti e turisti in un'atmosfera autunnale, con tanto di zucche colorate e proiezioni di fantasmi e mostri sulla facciata del Comune, a tempo di musica. Ad essere coinvolti soprattutto i bambini che la sera del 31 ottobre si sono divertiti in Piazza del comune con balli e intrattenimento.

Divertente non poco anche la Foresta dell'Horror allestita all'interno della Corte comunale. Zombi, zucche, mostri e ceri hanno creato un ambiente macabro, tipico della notte di Halloween. Una festa popolare di origine celtica, ormai tipica negli Stati Uniti e nel Canada che da qualche anno si sta diffondendo anche nel resto del mondo.

"Vedere i bambini divertirsi, fare scherzi, ridere, ballare e rimanere a bocca aperta davanti ai trampolieri, mi ha riempito il cuore di gioia – ha commentato il consigliere delegato Giovanni Pietro Fogli -. È stata un'esperienza coinvolgente e emozionante. Quella di quest'anno è stata la prima edizione di Sabaudia Halloween City, ma ce ne saranno sicuramente altre anche migliori".

"Sabaudia Halloween City" è stata un'occasione speciale per vivere l'atmosfera spettrale di Halloween in un contesto che ha celebrato tradizione e attualità.