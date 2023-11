Il Comune di Latina è tra gli oltre 400 espositori, provenienti da 60 Paesi, al "Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze". Fino a dopodomani, a Lugano, il territorio di Latina sarà rappresentato da una delegazione comunale capitanata dall'assessore all'Ambiente Franco Addonizio.

Il "Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze" (Lugano 3-5 Novembre 2023) è considerato il più importante evento di settore della Svizzera, i cui abitanti risultano molto interessati alle spiagge d'eccellenza certificate da Bandiera Blu e ai luoghi di contatto con la natura.

"Il Comune di Latina dal 2014 al 2023 ha avuto consecutivamente il vessillo della Fee e per questa ragione è stato ritenuto meritevole della partecipazione al Salone svizzero", ha affermato l'assessore Addonizio, introducendo l'opportunità della presenza a Lugano sottolineata dal sindaco Matilde Celentano: "Il riconoscimento della certificazione della Bandiera Blu – ha spiegato la prima cittadina - può costituire un volano di promozione turistica ed ambientale di notevole rilievo e va reso visibile entrando in contatto con un mercato molto interessato alle caratteristiche di questo territorio. Ed è per questa ragione che l'amministrazione comunale ha aderito all'iniziativa svizzera".

Il Comune di Latina è presente allo stand numero 645, con una serie di depliant informativi sui luoghi più belli dell'Agro Pontino. Si parte dalle zone umide dei laghi costieri, inseriti nel territorio del Parco nazionale del Circeo, dal lago di Fogliano al lago di Paola ai piedi del promontorio del Circeo, per finire a Ninfa, nel giardino più bello del mondo.

Esposti all'interno dello stand i prodotti del territorio degli sponsor l'agriturismo l'Ovile e la cantina Donne del Vico.

"Abbiamo anche il materiale del progetto Eco-schools e il bilancio di sostenibilità dell'azienda speciale Abc Latina", ha concluso l'assessore Addonizio.