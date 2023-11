Nel corso dell'odierna mattinata, a Latina, si è svolta la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. La cerimonia religiosa ha avuto inizio presso la Cattedrale San Marco ove è stata celebrata la Santa Messa da S.E. Vescovo Mariano Crociata, alla quale hanno preso parte autorità civili, militari, associazioni combattentistiche d'Arma, nonché un folto numero di studenti. Nel messaggio augurale fatto pervenire dal Capo dello Stato, si sottolinea l'importanza delle Forze Armate: "L'Esercito Italiano, la Marina Militare, l'Aeronautica Militare, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza sorreggono la salvaguardia delle nostre libere istituzioni e la vocazione dell'Italia a vivere in pace, offrendo una risposta di concordia e affidabilità nella difesa dei diritti di ogni cittadino". "Alla base dell'impegno degli appartenenti alle Forze Armate è il giuramento prestato alla bandiera, alla Repubblica e ai principi della Costituzione, per adempiere con disciplina ed onore alle funzioni pubbliche affidate a ciascuno". L'evento ha avuto seguito presso il Parco Falcone e Borsellino, ove, alla presenza del Prefetto di Latina Maurizio FALCO e delle massime autorità militari, sono stati resi gli onori ai caduti di tutte le guerre.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli