In un primo momento si sarebbe potuto pensare a uno spostamento causato dal vento. Poi, però, osservando attentamente i due accessi, resta difficile immaginare che una forte folata abbia fatto finire le due transenne in ferro adagiate esattamente su un lato rispetto al passaggio per il transito. Più verosimile il fatto che qualcuno, ieri, abbia rimosso volutamente gli sbarramenti per poter attraversare con il proprio veicolo il ponte sul fiume Sisto lasciando, di fatto, libero transito anche ad altri mezzi. E anche se fosse stato il vento a far cadere entrambe le transenne, nessuno le ha riposizionate al posto giusto. Come, del resto, nessuno sembra aver allertato le autorità competenti.

Così, nonostante un traffico veicolare non certo sostenuto, è stata comunque violata l'ordinanza dirigenziale emessa il 27 ottobre scorso dal Comune di Terracina - Settore Polizia Locale e Protezione Civile - a causa del mancato collaudo statico rilevato in seguito agli accertamenti effettuati sulla struttura provvisoria della strada statale Badino (dal km 9+400 al 9+450) che collega il territorio terracinese a quello di San Felice Circeo. Il ponte, insomma, necessita di lavori di manutenzione per garantirne la sicurezza che, stando a quanto accaduto ieri già dalla mattina, dovrebbe partire da uno sbarramento in cemento per garantire l'interdizione del ponte fino a nuove disposizioni ufficiali.

Dal Comune di Terracina, al momento della chiusura della struttura, comunicarono anche che in vista dell'attivazione delle procedure per la realizzazione del nuovo ponte si è ritenuto necessario «assicurare la massima sicurezza per la struttura provvisoria con interventi manutentivi a tutela della pubblica incolumità che hanno dunque reso necessaria l'interdizione temporanea al traffico».

Ed è proprio per garantire la pubblica incolumità, ed evitare spiacevoli conseguenze, che bisognerà correre subito ai ripari con uno sbarramento idoneo anche contro le azioni sconsiderate da parte di ignoti.