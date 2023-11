Bisognava correre ai ripari e così è stato. E' stato infatti tempestivo l'intervento della Polizia Locale di Terracina che ieri mattina ha inviato sul posto alcuni agenti per ricollocare al proprio posto le transenne in ferro e sbarrare entrambi gli accessi al ponte sul fiume Sisto dopo la giornata di venerdì contrassegnata, di fatto, da una totale "anarchia" e dalla violazione dell'ordinanza dopo che qualcuno, non identificato per la mancanza di un sistema di videosorveglianza, ha pensato bene di rimuovere gli "ostacoli" e consentire il proprio e l'altrui transito sulla struttura provvisoria che però è interdetta dal 27 ottobre scorso per ordine del Comune di Terracina.

Ordinanza che, come noto, è stata emessa dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile dell'Ente a causa del mancato collaudo statico rilevato in seguito agli accertamenti effettuati sulla struttura provvisoria della strada statale Badino (dal km 9+400 al 9+450) che collega il territorio terracinese a quello di San Felice Circeo. Il ponte, insomma, necessita di lavori di manutenzione per garantirne la sicurezza.

Sicurezza che, stando a quanto accaduto venerdì, dovrebbe partire proprio da uno sbarramento in cemento per garantire un'interdizione del ponte a prova anche di "ignoti" fino a quella riapertura che si augurano non troppo lontana nel tempo soprattutto i residenti e i commercianti della zona che sono i primi a subire concretamente le conseguenze della chiusura.