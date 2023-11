Sopralluogo da parte dell'amministrazione comunale sul lungomare di Latina, in seguito ai danni provocati dal maltempo e dalla mareggiata. Sul posto il Sindaco Matilde Celentano, l'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, il presidente del Consiglio Raimondo Tiero e i consiglieri Renzo Scalco, Claudio Di Matteo, Nicola Catani e Fausto Furlanetto. Presenti anche i Carabinieri, la Protezione Civile e gli operatori balneari.

"A nome dell'amministrazione comunale – dichiara il Sindaco – esprimo solidarietà agli operatori balneari per gli ingenti danni subiti a causa del maltempo che si è abbattuto sul lato A del lungomare di Latina. Diverse strutture sono risultate completamente danneggiate e, solo grazie al prezioso lavoro delle forze dell'ordine e dei volontari della Protezione Civile, nessuno è rimasto ferito. È al vaglio dell'amministrazione comunale la possibilità di stanziare somme urgenti per la messa in sicurezza del territorio e di avanzare la richiesta per lo stato di calamità naturale".

"Quando accaduto nella notte – commenta l'assessore Di Cocco – dimostra, ancora una volta, la necessità di portare a termine nel più breve tempo possibile il progetto di barriere rigide a protezione della costa, già finanziato dalla Regione Lazio per un valore di 6,5 milioni di euro. Il progetto, condiviso con operatori balneari e proprietari di immobili sul lungomare, vedrà la luce entro il 31 dicembre del 2025 e restituirà sicurezza a una parte fondamentale del territorio di Latina. Colgo l'occasione per ringraziare i volontari intervenuti durante il forte maltempo che si è abbattuto sul lungomare e esprimo vicinanza agli operatori le cui strutture hanno subito danni. L'amministrazione farà il possibile".