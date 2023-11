La Confesercenti della provincia di Latina, ha avviato un servizio di "accompagnamento al credito" per le proprie attività e imprese associate, per dare una risposta concreta alle continue richieste di imprenditori e titolari delle attività del territorio, offrendo un supporto globale per la crescita aziendale.

Lo Sportello "Confesercenti Latina" opera con il supporto dei propri Enti Istituti di riferimento come la "Cassa del Microcredito" per tutti gli interventi fino ad un massimo di 50 mila euro a Start up e alle attività con non oltre cinque anni di attività, senza garanzie reali, ed il Confidi, supportato da numerosi Istituti di Credito, anche con liquidità diretta per sostenere l'attività d'impresa, acquisto macchinari, ristrutturazioni e investimenti, anche con il supporto dell'agevolazione della Nuova Sabatini e le varie agevolazioni di Stato.

Lo Sportello accompagna anche il neo-imprenditore alla ricerca di finanza agevolata e per le imprese femminili anche con la redazione del Business Plan e il piano finanziario. Possibilità di attivare la garanzia dello Stato con il "Fondo di Garanzia"; un accompagnamento dall'idea imprenditoriale alla sua realizzazione, supportando il neo-imprenditore in ogni passaggio fino all'apertura dell'attività, accompagnandolo con i propri consulenti e strutture. Una vera azione di tutoraggio.

Il supporto finanziario per le nostre attività è oggi più che mai essenziale.

I dati e le statistiche ufficiali evidenziano una ristrettezza nell'erogare credito alle piccole attività. A Latina, secondo i dati elaborati dalla CGIA, tra l'agosto 2022 e l'agosto 2023 vi è stata una diminuzione di erogazione credito alle piccole imprese pari a circa il -6,4%. Ecco, che per la Confesercenti della provincia di Latina è essenziale una azione di sostegno e accompagnamento al credito, ma anche supportare l'impresa in una corretta predisposizione della documentazione per accedere alla richiesta del finanziamento ordinario o agevolato che sia.

IL Servizio di Confesercenti di Latina è in Via Eugenio di Savoia 5, tel. 0773.284550 / 331.8659785 – segreterialatina@confesercentilazio.com con il seguente orario: 9,30 – 13.00 o su appuntamento.