Prestigiosa attestazione di lunga attività professionale, vissuta quale autentica missione al servizio della gente, per tre medici di Itri. A Vincenzo Corpolongo, Benedetto Ialongo e Salvatore Mazziotti cui sono andati i "bastoni di Esculapio", riconoscimento per i dottori dal lungo periodo operativo fatto registrare dall'indomani della laurea fino a oggi. La cerimonia, i cui vari passaggi sono stati coordinati dalla giornalista Dina Tomezzoli, che ha presentato la manifestazione, si è svolta nell'aula magna del liceo Scientifico "Leon Battista Alberti" di Marina di Minturno alla presenza del presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, del presidente dell'ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri pontini, Giovanni Maria Righetti e dei sindaci dei comuni che hanno visto i medici operativi nei loro centri ricevere il bastone di Esculapio per i 40, i 50 e i 60 anni dal conseguimento della laurea. Il programma dell'incontro, dal tema "La giornata del medico…il medico ieri e oggi", ha visto il saluto introduttivo del presidente della Provincia, nella sua veste anche di sindaco del comune ospitante, Gerardo Stefanelli. Dopo di lui è stata la volta del presidente Righetti che ha ricordato il significato della ricorrenza . Il dott. Bernardino Artone ha trattato l'argomento della "Medicina e l'arte". Il suggello della mattinata, supportata dalla valentia musicale del maestro violinista Luca Hoti, è stato rappresentato dalla lettura del giuramento di Ippocrate da parte dei dottori premiati e la sottolineatura, da parte del sindaco di Itri, Giovanni Agresti, del sempre più urgente compito del medico in un momento in cui la domanda dell'utenza trova, nella insufficienza delle strutture e nelle lungaggini di un sistema sanitario che troppe volte giunge in ritardo rispetto alle urgenze che si concludono spesso con il tragico epilogo vitale per il paziente, nello zelo operativo dei dottori una delle poche risposte positive alla criticità della salute